На сегодняшний день 39 выпускников с зарубежным образованием из числа выпускников международной стипендии «Болашак» не трудоустроены.

О самородках, которых не найдешь на рынке труда, рассказал руководитель Центра международных программ Жанболат Мелдешев на совещании, где обсуждалась возможность обучения кадров оборонной и аэрокосмической промышленности за рубежом, передает Zakon.kz.

На совещании говорилось о том, что на предприятиях Казахстана не хватает простых специалистов, таких как сварщики и маляры. В свою очередь руководитель центра международных программ обратил внимание производственников на существующие резервы. Это дуальное обучение рабочих специалистов, а также шефство и доверительное управление колледжами, где готовятся кадры.

«Вы с первого курса можете присматривать специалистов и заключать договора с ними, это бы сняло много проблем. Кроме этого, дуальное обучение позволяет вам на этапе формирования знании в той или иной области обращать внимание на специфику деятельности вашего предприятия. Я не говорю о высококвалифицированных инженерах, в колледжах сегодня созданы все условия, чтобы вы сами могли себе подготовить сварщиков, токарей, маляров. Мы только за, и всегда пойдем вам на встречу по этим вопросам» — сказал Ж. Мелдешов.

В ходе бурной дискуссии речь зашла и о высококвалифицированных инженерах. Как стало известно, на рынке сегодня востребованы инженеры и проектировщики всех мастей. Особенно остро стоит вопрос в аэрокосмической промышленности.

«Нет специалистов узкой направленности. Наша специфика — авиаремонтное предприятие и нам не нужен специалист широкого профиля, нужен специалист, который может непосредственно обслуживать определенный тип техники» — отметил инженер по подготовке производственного персонала ТОО «Казахстанская Авиационная Индустрия» Александр Самофалов.

На совещании также отмечалось, что далеко не все специалисты, прошедшие обучение за рубежом сегодня трудоустроены по специальности. И при подаче заявки предприятиями на обучение специалистов за рубежом Мелдешев просил обратить внимание на необходимость данных специалистов и в будущем.

«Приходит ко мне выпускник «Болашак» и говорит: вместе со мной училась девушка, которую с руками и ногами взяли оборонные предприятия Америки. Сейчас она моделирует новые виды военных подводных лодок. У нее огромная зарплата. Она училась намного хуже, чем я. Я, говорит, пришел, резюме раскидал по предприятиям в Казахстане, никто не берет. Сейчас устроился в компанию на 120 тысяч тенге и рисую презентации. Любая школьница может такие же презентации рисовать. Я сказал: хорошо, вот такие колоссальные знания получил, готов ли ты их передать? Он говорит, абсолютно бесплатно готов приехать на любое предприятие, установить им на компьютер специальную программу и научить моделировать. И таких очень много, это самородки, которых не найдешь обычно на рынке» — рассказал руководитель ЦМП.

По информации центра, на сегодняшний день 39 выпускников с зарубежным образованием из числа выпускников международной стипендии «Болашак» не трудоустроены. По мнению Мелдешова, представители промышленных предприятий проявляют недостаточный интерес к высококвалифицированным специалистам. Если не принимать мер по ликвидации кадрового дефицита сегодня, в будущем ситуация только усугубится, признают производственники.

«Дефицит кадров будет в дальнейшем – существенный, потому что человек имеет свойство стареть, а молодежь сейчас в нашей отрасли дефицитный материал. И уровень подготовки нужно повышать. Мы будем стараться на местах налаживать работу» — заметил заместитель генерального директора «Семей Инжиниринг» Сергей Бижанов.

Участники встречи наметили план работы, согласно которому будет проведен анализ рынка труда и организована стажировка за рубежом для работников промышленных предприятий. Кроме этого, руководители предприятий, обещали трудоустроить специалистов.