В Кентау прошла республиканская интеллектуальная игра «AL-FARABI»

Шынар Оразова
В Кентау состоялись торжественная церемония открытия и отборочный этап республиканской интеллектуальной игры «AL-FARABI».

В масштабном образовательном состязании под открытым небом приняли участие около 500 команд — порядка 2 500 участников из всех регионов страны и районов области.

Главная цель конкурса — выявление талантливой молодежи, повышение уровня знаний через развитие познавательного интереса, а также формирование интеллектуальной среды в стране. По итогам отборочного этапа определены лучшие команды.

Теперь они продолжат борьбу в стадии 1/8 финала, которая пройдет в городе Туркестане. Игра прошла при поддержке акимата Кентау и по инициативе КГУ «Молодёжный ресурсный центр».

