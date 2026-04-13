В Мактааральском районе построили новое здание дошкольного учреждения

В селе Мырзатобе Мактааральского района введено в эксплуатацию новое здание ясли-сада «Максат-Жанат». Это стал важным и долгожданным событием для жителей села.

В здании, построенном в соответствии с современными требованиями, созданы все условия для качественного воспитания и обучения детей. В здании имеются учебные кабинеты, игровые комнаты и вся необходимая инфраструктура.

Серикбай Исмаилов, житель: «Мы вместе с жителями села осмотрели здание детского сада. Очень рады, что наши дети будут воспитываться в просторном, светлом здании, соответствующем всем требованиям. Штат воспитателей полностью укомплектован. Таким образом, предприниматели решают проблему нехватки детских садов на местах. До поступления в школу наши дети смогут здесь расширять кругозор и многому научиться».

Ясли-сад работает с 2012 года. В настоящее время здесь воспитываются 70 детей. Строительство нового здания началось в 2024 году и полностью завершилось в конце 2025 года.

Общая территория дошкольного учреждения составляет 25 соток, площадь самого здания превышает 700 квадратных метров.