В Шымкенте 256 абонентов остались без газа из-за долгов

Остаться без голубого топлива рискуют горожане, которые систематически не оплачивают услуги газоснабжения.

В некоторых случаях сумма долга превышает сотни тысяч тенге. Так, в Абайском районе сразу несколько домов были отрезаны от газа во время специального обхода специалистами и контролерами. Всему виной — задолженности.

«Я отключила этого абонента ещё зимой за неуплату. Но, он самовольно подключился обратно. Его задолженность составляет 203 тысячи тенге», — говорит контролёр Алима Жуманазарова.

Пока воспользоваться коммунальной услугой не могут 256 абонентов. С 1 апреля QazaqGaz Aimaq провел вынужденное отключение абонентов, чья общая задолженность превысила 27 миллионов тенге.

«В связи с завершением отопительного сезона ведутся массовые отключения от газоснабжения. На сегодня у 85 тысяч потребителей задолженность составляет 1 миллиард 604 миллиона тенге. Жителей, которые были отключены и самовольно подключились, мы предупреждаем — их могут повторно отключить в любой момент», — поясняет Айсулу Колдасова, заместитель руководителя отдела АО «QazaqGaz Aimaq».

В газоснабжающей компании говорят, что с должниками регулярно проводится разъяснительная работа. Однако, несмотря на это, фиксируются случаи самовольного подключения после отключения. Специалисты подчёркивают, что такие действия незаконны: нарушителям грозят штрафы.