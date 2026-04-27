В Шымкенте доступен предварительный практический экзамен на водительские права

Жители Шымкента могут пройти предварительный практический экзамен на права, чтобы проверить навыки вождения перед сдачей основного экзамена. Услуга предоставляется в спецЦОНе по адресу: мкр. Достык, 2343/1, сообщили в филиале Госкорпорации «Правительства для граждан» по городу Шымкенту.

Пробный экзамен помогает кандидатам оценить уровень подготовки и выявить типичные ошибки. Среди наиболее распространенными ошибками во время практического экзамена остаются несвоевременное включение указателей поворота и пересечение стоп-линии.

К слову, с начала текущего года услугой воспользовались около 300 человек. Пройти экзамен можно в выходные: субботу с 14:00 до 18:00 и в воскресенье с 9:00 до 18:00.

Напомним, что услуга платная и доступна по предварительной записи через мобильное приложение «ЦОН», в разделе «Пробное вождение». Перед записью рекомендуется ознакомиться с условиями публичной оферты. Кандидаты могут выбрать автомобиль с механической или автоматической коробкой передач.

Отметим, для допуска к экзамену необходимо пройти обучение в автошколе и получить соответствующее свидетельство о завершении курса.