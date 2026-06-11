Медицинская помощь гражданам без статуса ОСМС: какие услуги доступны

В Шымкенте порядка 186 тысяч жителей не имеют статуса застрахованных в системе обязательного социального медицинского страхования. Тем не менее это не лишает их права на получение базовой медицинской помощи.

Независимо от участия в ОСМС гражданам доступны услуги скорой помощи, приём участкового врача, а также лечение социально значимых и ряда хронических заболеваний. Однако для получения расширенного перечня медицинских услуг необходимо быть участником системы медицинского страхования.

Государство продолжает выполнять гарантированные обязательства по обеспечению населения медицинской помощью. Вне зависимости от страхового статуса жители могут обратиться за первичной и экстренной медицинской помощью. Кроме того, при необходимости срочной транспортировки пациента в специализированную клинику другого региона бесплатно предоставляются услуги санитарной авиации.

Арапгуль Избасарова, заместитель директора филиала Фонда социального медицинского страхования по городу Шымкенту пояснила, что за счёт государства проводятся диагностика и лечение пациентов с онкологическими заболеваниями: «Государство никогда не оставляет человека без внимания. Каждый гражданин имеет право на получение медицинской помощи и может обратиться за ней при необходимости. Независимо от наличия статуса застрахованного, жители могут получить консультацию участкового врача и первичную медицинскую помощь. Кроме того, услуги скорой медицинской помощи предоставляются бесплатно даже тем гражданам, которые не застрахованы в системе ОСМС».

Все медицинские организации, независимо от формы собственности, обязаны оказывать населению качественную и доступную медицинскую помощь. При этом важную роль играет информированность граждан о своих правах и возможностях системы здравоохранения. По словам экспертов, участие в системе ОСМС позволяет получать более широкий спектр медицинских услуг, включая бесплатное обеспечение рядом лекарственных препаратов. Поэтому жителям рекомендуют своевременно оформлять страховой статус.

Арапгуль Избасарова, заместитель директора филиала Фонда социального медицинского страхования по городу Шымкенту: «Главное условие — наличие клинических показаний при обращении пациента для проведения обследования. В этом случае ему бесплатно выполняются необходимые инструментальные исследования. Что касается лекарственного обеспечения, в начале года иногда возникают известные трудности с поставками препаратов, когда поставщики не всегда своевременно их предоставляют. В таких ситуациях граждане обращаются на горячую линию, и вопрос оперативно решается».

Сегодня медицинские услуги населению Шымкента оказывают 177 учреждений, из которых 34 являются государственными, а 143 — частными. Расширение сети медорганизаций увеличивает выбор для пациентов и способствует развитию конкурентной среды в отрасли.