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На главную Анонс Медики Шымкента используют портативные УЗИ-аппараты в палатах

Медики Шымкента используют портативные УЗИ-аппараты в палатах

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Редактор Юлия Машковская
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В шымкентской городской клинической больнице №1 сосудистый хирург Ерлан Дауренбекұлы проводит ультразвуковое обследование пациента с использованием планшетного УЗИ-аппарата непосредственно у его постели.

Как отмечает специалист, планшетный ультразвуковой аппарат представляет собой компактное и мобильное современное устройство, удобное для транспортировки и применения в различных отделениях. С его помощью обследование пациентов проводится не только в диагностических кабинетах, но и в приемном отделении, отделениях реанимации и палатах, что позволяет выполнять исследования у постели больного.

По словам врача, использование данной технологии способствует более оперативной и точной постановке диагноза, обеспечивает своевременное оказание медицинской помощи и делает процесс диагностики более комфортным для пациентов.

В настоящее время медицинские организации, подведомственные Управлению здравоохранения города Шымкента, продолжают оснащаться современными планшетными ультразвуковыми диагностическими аппаратами. На сегодняшний день в распоряжении медицинских учреждений имеется 12 УЗИ-планшетов. Такое оборудование повышает доступность и качество диагностических услуг, а также позволяет сократить время принятия медицинских решений в экстренных ситуациях.

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