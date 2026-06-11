475 жителей Шымкента пострадали от укусов клещей

Случаев Конго-Крымской геморрагической лихорадки в городе не зарегистрировано, передает корреспондент агентства Kazinform.

По данным управления сельского хозяйства и ветеринарии, плановая противоклещевая обработка проводится ежегодно в весенний и осенний периоды для профилактики опасных инфекций.

Первую фазу дезинсекции в Шымкенте выполнили с марта по май. К борьбе с насекомыми на опасных участках привлекли шесть бригад из 18 специалистов и спецтехнику государственного коммунального предприятия «Ветеринарная служба».

— Благодаря принятым мерам с января по май в Шымкенте не зафиксировано ни одного случая Конго-Крымской геморрагической лихорадки (ККГЛ). Тем не менее с жалобами на укусы клещей за медицинской помощью обратились 475 человек. Это значительно ниже показателей аналогичного периода прошлого года. За пять месяцев 2025 года было зарегистрировано 636 обращений, — сообщил заместитель руководителя городского управления сельского хозяйства и ветеринарии Кайрат Базарбеков.

Эпидемиологи отметили, что большинство пациентов пострадали от укусов за пределами Шымкента — во время отдыха на природе или при занятии животноводством в соседних регионах.

Всего в 2026 году в ходе двух этапов жидкими и сухими препаратами специалисты управления планируют обработать 4,6 млн квадратных метров территории Шымкента, включая скотные дворы, скверы и парковые зоны. Также запланированы опрыскивание и купание в специальном растворе более 152 тыс. сельскохозяйственных животных.