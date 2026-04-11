В Шымкенте модернизируют диагностический центр и городскую больницу

В Шымкенте ведется капитальный ремонт двух медицинских объектов. Работы по реконструкции здания городского диагностического центра с расширением его площади начались в феврале.

На сегодняшний день объем выполненных работ составляет около 25%.

Согласно проекту, центр сможет принимать до 950 пациентов за одну смену. В четырехэтажном здании предусмотрены кабинеты специалистов различных медицинских профилей. Все медицинские кабинеты будут оснащены современным оборудованием и мебелью отечественного производства. Завершить ремонтные работы планируется до конца текущего года.

Кроме того, капитальный ремонт проводится и в главном корпусе городской больницы №3, расположенной в жилом массиве Сайрам. Строительно-монтажные работы начались в декабре прошлого года, завершение проекта ожидается в 2027 году.

В настоящее время многопрофильное медицинское учреждение рассчитано на 263 койко-места. Здесь функционируют инсультный центр, родильное отделение, детское отделение, а также отделения хирургии, гинекологии, патологии, терапии, неврологии, инфекционных заболеваний и реанимации.