В Шымкенте проходит красивейший чемпионат страны по художественной гимнастике

В Шымкенте стартовал чемпионат РК по художественной гимнастике среди мастеров спорта и кандидатов. В соревнованиях принимают участие более 300 спортсменов из разных уголков страны. Победители получат путевки на Кубок мира.

Открытие республиканского чемпионата по художественной гимнастике в Шымкенте началось с присвоения местным гимнасткам званий мастеров спорта международного класса.

Асель Шукурбай — 5-кратная победительница Кубка мира в групповой программе. Мастер спорта уверена в своих силах и настроена исключительно на победу.

«Мы сегодня выступаем в групповой категории и надеюсь выступим хорошо. Будем танцевать с обручами. Готовились день и ночь. Если мы полностью выполним то, что говорит наш тренер — станем победителями», — рассказывает мастер спорта по художественной гимнастике Асель Шукурбай.

В соревнованиях примут участие 15 команд со всей страны — всего более 300-от спортсменов. 4 победителя из сотен участников соревнований получат путевки на Кубок мира и чемпионат Азии.

«Этот год очень важный. На этот раз на чемпионате мира будет выдана лицензия. Наши девочки, должны получить лицензию на Олимпиаду. Мы ожидаем успеха от Эльжаны Таниевой. Ещё пройдет чемпионат Азии. К нему тоже началась подготовка. Я желаю удачи всем нашим девочкам», — говорит президент федерации гимнастики Казахстана Алия Юсупова.

Участники соревнований выступают в индивидуальной и групповой программах. На открытие чемпионата приехал заместитель главы Шымкента, чтобы пожелать спортсменам удачи.

«В этих соревнованиях участвуют около 300 наших лучших гимнасток. Мы уверены, что среди них есть и те, кто на международных состязаниях высоко поднимет наш небесный флаг. Пожелаем всем участникам удачи!», — напутствовал спортсменов заместитель акима города Шымкента Максут Исахов.

Имена победителей чемпионата страны по художественной гимнастике станут известны 10 февраля.