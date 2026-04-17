В Шымкенте обновят стадион «Локомотив» и создадут новые условия для футболистов

Стадион с богатой историей готовится к обновлению, а молодые спортсмены — к новым испытаниям. На базе «Локомотива» продолжают тренироваться воспитанники СДЮШОР №17, показывая достойные результаты и настраиваясь на следующий этап соревнований. Впереди — поездка в Костанай и, возможно, первые шаги к большому футболу.



Стадион «Локомотив» является одним из первых построенных объектов города и занимает важное место в спортивной инфраструктуре. Сегодня на его базе тренируются воспитанники СДЮШОР №17, продолжая спортивные традиции прошлых лет. В ближайшее время здесь планируется проведение реставрационных работ, а также комплексное благоустройство территории, что позволит создать более современные и комфортные условия для занятий спортом.



Марат Нурмахан, директор СДЮШОР №17: «Инфраструктуру мы рассматриваем, дали сейчас предложение в управление на текущий ремонт, сейчас это все рассматривается, В дальнейшем полностью будет ремонт. В управлении сейчас все рассматривают. В дальнейшем построим здесь искусственное поле, полностью обновим здание».



Футболист Расул Талгатулы поделился — в предыдущих матчах команда показала качественную игру — ребята выложились на все сто. Впереди у команды второй этап чемпионата страны среди спортшкол, который пройдет в Костанае.



Расул Талгатулы, футболист: «Все прошло успешно, думаю выполнили задания тренеров, все очень понравилось. Я очень доволен своей командой, они очень талантливые мальчики, у них есть будущее. Могли бы лучше, с Кызылордой счет был 0:0, могли бы сделать 3:0. Завершения чуть не хватило».



В перспективе многие из юношей получат шанс попасть в шымкентскую команду «Ордабасы» и попробовать свои силы в Суперлиге.