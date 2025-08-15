Массовая драка произошла во время матча ЧК по футболу в Шымкенте

В матче чемпионата Республики Казахстан среди команд футбольных центров и академий (2011 г.р.), в городе Шымкент между командами «Туран» и «Экибастуз», произошёл недопустимый инцидент – массовая драка, сообщает пресс-служба казахстанской федерации футбола (КФФ).

Казахстанская федерация футбола заявила: подобные действия несовместимы с ценностями спорта и принципами футбола.

Футбол – это игра, основанная на уважении, честной конкуренции и принципах Fair Play. Любое проявление агрессии и насилия, особенно на детско-юношеском уровне, является грубым нарушением спортивной этики и человеческих норм.

Протоколы судей и видеозаписи уже переданы в Контрольно-дисциплинарный и этический комитет КФФ. Заседание по данному инциденту состоится на следующей неделе.

Все причастные к нарушению будут привлечены к строгим мерам ответственности, вплоть до пожизненной дисквалификации из футбола.

КФФ подчёркивает, что подобные проявления недопустимы. На поле и за его пределами каждый обязан соблюдать регламент, правила поведения и этические нормы.

Футбол в Казахстане должен оставаться чистым. И мы будем этого неукоснительно добиваться.