В Шымкенте прошёл масштабный весенний забег — Shymkent Half Marathon. Сотни участников вышли на старт в парке ShymCity, для того,чтобы испытать свои силы на разных дистанциях.



Shymkent Half Marathon стал ярким спортивным событием городского масштаба. Массовый забег наглядная популяризации здорового образа жизни. В марафоне приняли участие более 3 тысяч жителей и гостей мегаполиса.



Константин Бикеев, участник марафона: «Принимаю участие в нашем забеге постоянно, уже на протяжении многих лет, это первый весенний забег который у нас организовывают, это говорит о том ч то у нас растет беговое сообщество, расширяется, все хотят принимать участие в активной жизни города. Это праздник, веселье, заряжает на целый год».



Программа соревнований охватила все возрастные категории: дети состязались на дистанции 500 метров, а взрослые – на дистанциях 5, 10 и 21 километр. Участников оценивали по категориям до 30 лет, до 40 лет, до 50 лет и старше 50 лет По итогам соревнований лучшие спортсмены были награждены благодарственными письмами, медалями и денежными призами.



Аян Бедельхан, организатор: «Данное мероприятие проходит впервые в данном формате, в новой части города. В нашем мероприятии приняло участие более 1 500 человек, в том числе гости из других городов. По нашим данным, самый старший участник в возрасте 77 лет, среди наших молодых участников это дети, их возраст начинается от 3 и 4 лет».



В забеге на дистанцию 21 километров были предусмотрены солидные денежные призы и памятные подарки.