В Казахстане внедряют комплексный подход к защите прав детей

В Казахстане проживает около 7 млн детей, что составляет треть населения страны. За последние 10 лет численность детей увеличилась примерно на 1,5 млн человек. О комплексных мерах, реализуемых для поддержки подрастающего поколения, на площадке СЦК рассказала вице-министр просвещения РК Шынар Акпарова.

По ее словам, в стране принята Концепция «Дети Казахстана» на 2026–2030 годы. Ее цель – сформировать системный и скоординированный подход к обеспечению прав каждого ребенка на образование, здравоохранение, социальную защиту и воспитание в семье. Впервые все действующие в этой сфере меры и программы объединены в единую стратегическую основу.

Кроме того, в рамках программы «Нацфонд – детям» с 1 января 2024 года на индивидуальные счета детей, не достигших 18-летнего возраста, перечисляется 50% инвестиционного дохода Национального фонда.

«Если в 2024 году каждому ребенку было начислено по 100,52 долл. США, то в 2026 году эта сумма увеличилась до 130,71 долл. В этом году число детей, получающих данную выплату, достигло 6,9 млн человек», – сообщила спикер на пресс-конференции.

Также реализуется добровольный накопительный проект «Келешек», который позволяет семьям формировать дополнительные сбережения на получение качественного образования наряду с государственными образовательными грантами.