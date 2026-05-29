Туркестанская область вышла в лидеры по экономическому росту и привлечению инвестиций

Вопросы социально-экономического развития региона, цифровизации, транспортной инфраструктуры стали основными на расширенном заседание Общественного совета Туркестанской области. Были рассмотрены и другие актуальные темы.

В ходе заседания аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров остановился на приоритетах развития региона и предстоящих задачах.

Нуралхан Кушеров, аким Туркестанской области: «Считаю, что за последние годы благодаря проектам «Ауыл аманаты», «Ауыл – Ел бесігі» и другим инициативам удалось решить многие волнующие население вопросы. Постепенно решаются проблемы с питьевой водой, инфраструктурой, газоснабжением, электроэнергией и дорогами. На сегодняшнем заседании мы уделяем особое внимание экономическому развитию, поскольку все вопросы в конечном итоге связаны с финансами и экономикой. Прежде всего мы должны стать регионом, полностью обеспечивающим себя. Президент страны поставил задачу превратить Казахстан не только в экспортёра сырья, но и в государство с развитой отраслью глубокой переработки. Мы ведём работу в этом направлении. Проведены исследования в сфере импортозамещения и разработаны конкретные планы. Строятся производственные парки. В дальнейшем такие парки будут создаваться не только в районах и городах, но и в сельской местности».

Заместитель акима области Канат Кайыпбек выступил с докладом об итогах социально-экономического развития региона. Он доложил о работе по привлечению инвестиций, развитию производства и диверсификации экономики.

Канат Кайыпбек, заместитель акима области: «Благодаря проведённой работе в 2025 году внешний товарооборот области достиг 3,5 млрд долларов США, рост составил 34,6 процента. Объём экспорта за последние три года увеличился на 42 процента и достиг 1,8 млрд долларов США. Приняты конкретные меры по глубокой переработке сырья и выпуску готовой продукции с высокой добавленной стоимостью. По итогам анализа структуры импорта выявлена возможность наладить внутри региона производство товаров на сумму до 154 млн долларов США. В результате системной работы по импортозамещению запущен 31 инвестиционный проект общей стоимостью 176 млрд тенге. В частности, в Туркестане начали работу прядильная фабрика компании «Lihua», завод ламината «QazLaminat», предприятие по производству одноразовой посуды «Er Qan» и завод по выпуску скотча «QazEcoPack». Кроме того, в Сауранском районе запущено производство холодильного оборудования «Жасыл Суық Қазақстан», в Шардаринском районе — завод «Казкрахмал» по глубокой переработке кукурузы, в Тюлькубасском районе — предприятие «Beibars Bottlers» по производству цветных напитков под брендом RC Cola, а в городе Кентау — производство газовых котлов «Turan Shenhua».

Сейчас в области реализуются 39 проектов направленных на импортозамещение их общая стоимостью 280 млрд тенге. Среди них — производство сельскохозяйственной техники John Deere и Lovol, дронов, фабрики по выпуску лакокрасочной продукции, швейных изделий, постельного белья и джинсовых тканей, заводы по производству карбамида, биологических добавок и витаминов, а также предприятия по выпуску жира и пептонных компонентов из костей крупного рогатого скота.

Канат Кайыпбек, заместитель акима области: «Для поддержки инвесторов созданы производственные площадки, обеспеченные инфраструктурой. В специальной экономической зоне реализуются 98 проектов на сумму 881 млрд тенге, создано 7663 рабочих места. В индустриальных зонах реализованы проекты на сумму 124 млрд тенге, обеспечившие работой более 6 тысяч человек. В целях развития малого и среднего бизнеса созданы 29 производственных площадок, ведётся строительство 275 производственных зданий. В этом направлении реализуются проекты на сумму 227 млрд тенге, создаётся 5879 рабочих мест. В результате работы по привлечению инвестиций в 2025 году их объём в основном капитале достиг 1,7 трлн тенге, рост составил 121,6 процента. Объём прямых иностранных инвестиций составил 2 млрд долларов США, план перевыполнен. В прошлом году было реализовано 58 проектов и создано более 8 тысяч новых рабочих мест. В этом году планируется реализовать ещё 67 проектов».

За первые четыре месяца текущего года краткосрочный экономический рост области составил 125 процентов, что позволило региону выйти на первое место по республике. На 2026–2029 годы сформирован пул из 122 инвестиционных проектов общей стоимостью 2,8 трлн тенге. В результате их реализации планируется создать около 18 тысяч новых рабочих мест.