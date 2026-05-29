Нуралхан Кушеров поручил взять на контроль обращения жителей региона

Вопросы коммунальной сферы, земельных отношений и предпринимательства подняли жители Туркестанской области на личном приеме у акима Нуралхана Кушерова. Аким региона выслушал обращения и предложения туркестанцев.

Так, некоторые граждане обратились за помощью чтобы узаконить земельные участки и изменить их целевое назначение. Предприниматели же подняли вопрос государственного финансирования для модернизации консервного завода, который расположен на территории области, а также вопросы реализации новых инвестиционных проектов.

Жители региона также представили проект по проведению комплексного исследования социально-экономического развития моногородов. Аким выслушал каждое обращение и поручил руководителям ответственных управлений, акимам районов и городов провести соответствующую работу в рамках закона.

Он заверил, что обращения жителей будут взяты на контроль, особое внимание уделят их решению в соответствии с требованиями закона. При этом ряд вопросов удалось решить на месте. Отмечу, глава региона а также его заместители на постоянной основе проводят личные приемы граждан по утвержденному графику.

Записаться на прием можно через единую базу eOtinish или обратившись в Центр приема граждан.