В Шымкенте студенты сдали кровь в рамках республиканского фестиваля QAZMEDFEST–2026

С 6 по 10 апреля 2026 года в Казахстане прошел республиканский фестиваль QAZMEDFEST.

Мероприятие организовано Республиканским общественным объединением «Медицина жастары» при поддержке Министерства культуры и информации Республики Казахстан. Главная цель фестиваля — развитие волонтерского движения среди молодежи, популяризация здорового образа жизни и поддержка социальных инициатив.

Фестиваль прошел сразу в шести городах страны: Астане, Алматы, Шымкенте, Семее, Актобе и Караганде. В общей сложности было проведено 13 социально значимых мероприятий, в которых приняли участие более тысячи молодых людей.

В Алматы в честь Всемирного дня здоровья состоялся марафон, направленный на популяризацию здорового образа жизни. В Шымкенте 50 студентов приняли участие в донорской акции и сдали кровь. В Семее волонтеры посетили областной хоспис, где оказали медицинскую и благотворительную помощь.

Кроме того, в рамках фестиваля прошли профориентационные встречи для школьников. Участники смогли познакомиться с медицинскими профессиями и образовательной средой профильных вузов.

Фестиваль QAZMEDFEST–2026 стал важной площадкой для развития волонтерского движения и повышения социальной активности молодежи.

Завершится фестиваль общенациональным субботником в рамках экологической акции «Таза Қазақстан», который пройдет во всех регионах страны.