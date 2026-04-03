В Туркестанской области планируют развивать акватуризм

В Туркестанской области планируют создать рыбохозяйственный кластер и развивать акватуризм. Аким области Нуралхан Кушеров посетил сельский округ Шага и встретился с инвестором.

Стороны обсудили ход реализации инвестиционных проектов. В настоящее время начата работа по реализации нового проекта. Инициатором этих проектов в Туркестанской области стала компания «Gold Fish TURKISTAN».

Стоимость проекта по развитию акватуризма — 1,5 млрд тенге, мощность на сезон — 100 000 человек. Общая площадь — 8 гектаров. В этом году благодаря реализуемому проекту будут трудоустроены 25 человек.

«На проект, направленный на развитие современного рыбохозяйственного кластера, из доли СПК выделен участок земли. Стоимость проекта — 1 млрд тенге. Ожидается, что проект будет полностью запущен в 2027 году. Планируется производить 300-400 тонн рыбы в год. Будут созданы новые рабочие места для 20 человек. После запуска проектов район станет рыбохозяйственным и туристическим центром. Также предполагается, что в регионе будут построены отели и развиваться пляжный туризм», — пресс-служба акимата Туркестанской области.