В Туркестанской области пресекли незаконную перевозку серной кислоты

С 30 марта по 3 апреля в Казахстане прошёл первый этап оперативно-профилактической операции «Дәрмек», направленной на контроль за легальным оборотом наркотических и психотропных веществ.
По итогам мероприятия:
— возбуждено 16 уголовных дел по фактам незаконного оборота сильнодействующих лекарственных средств;
— ещё 13 уголовных дел начаты в отношении фармацевтов частных аптек за отпуск сильнодействующих препаратов без рецепта;
— проверено более тысячи медицинских учреждений, включая аптеки, а также около 300 промышленных предприятий;
— выявлено 209 правонарушений;
— ограничен оборот более 500 тысяч наркосодержащих лекарственных препаратов и 1,5 тысячи тонн прекурсоров;
— к ответственности привлечены 73 руководителя промышленных предприятий;
— в отношении 136 медицинских работников собраны соответствующие материалы.
В ходе проверок пресечены конкретные факты нарушений в регионах.
Так, в Алматы начаты досудебные расследования в отношении фармацевтов четырёх аптек за продажу сильнодействующих веществ без рецепта.
В Актобе возбуждено уголовное дело в отношении одной из крупных фармацевтических компаний за нарушение правил обращения наркосодержащих лекарственных средств. Из незаконного оборота изъято 400 тысяч препаратов.
В Туркестанской области установлено, что одно из юридических лиц перевозило 100 тонн серной кислоты без сопровождения специализированной охраны.
В области Абай выявлены нарушения правил перевозки прекурсоров в одиннадцати железнодорожных вагонах общей массой 680 тонн.
В МВД напоминают: незаконный оборот сильнодействующих лекарственных средств, а также нарушение правил хранения, перевозки и реализации прекурсоров создают реальную угрозу общественной безопасности и влекут ответственность в соответствии с законодательством.
Работа в данном направлении продолжается.