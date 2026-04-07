В Туркестанской области пресекли незаконную перевозку серной кислоты

С 30 марта по 3 апреля в Казахстане прошёл первый этап оперативно-профилактической операции «Дәрмек», направленной на контроль за легальным оборотом наркотических и психотропных веществ.

По итогам мероприятия:

— возбуждено 16 уголовных дел по фактам незаконного оборота сильнодействующих лекарственных средств;

— ещё 13 уголовных дел начаты в отношении фармацевтов частных аптек за отпуск сильнодействующих препаратов без рецепта;

— проверено более тысячи медицинских учреждений, включая аптеки, а также около 300 промышленных предприятий;

— выявлено 209 правонарушений;

— ограничен оборот более 500 тысяч наркосодержащих лекарственных препаратов и 1,5 тысячи тонн прекурсоров;

— к ответственности привлечены 73 руководителя промышленных предприятий;

— в отношении 136 медицинских работников собраны соответствующие материалы.

В ходе проверок пресечены конкретные факты нарушений в регионах.

Так, в Алматы начаты досудебные расследования в отношении фармацевтов четырёх аптек за продажу сильнодействующих веществ без рецепта.

В Актобе возбуждено уголовное дело в отношении одной из крупных фармацевтических компаний за нарушение правил обращения наркосодержащих лекарственных средств. Из незаконного оборота изъято 400 тысяч препаратов.

В Туркестанской области установлено, что одно из юридических лиц перевозило 100 тонн серной кислоты без сопровождения специализированной охраны.

В области Абай выявлены нарушения правил перевозки прекурсоров в одиннадцати железнодорожных вагонах общей массой 680 тонн.

В МВД напоминают: незаконный оборот сильнодействующих лекарственных средств, а также нарушение правил хранения, перевозки и реализации прекурсоров создают реальную угрозу общественной безопасности и влекут ответственность в соответствии с законодательством.

Работа в данном направлении продолжается.