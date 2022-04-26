Самый высокий уровень бедности зафиксирован в Туркестанской области

Такие данные опубликовал сайт Бюро национальной статистики по итогам 2021 года. После Туркестанской области на втором месте по бедности Мангистауская область, передает OTYRAR.

Меньше всего бедных семей в Нур-Султане (2,2% от всех обследованных домохозяйств), Карагандинской (3,2%) и Атырауской (3,3%) областях, больше всего – в Акмолинской (6,4%), Мангистауской (8,6%) и Туркестанской (8,9%) областях . Показатель Алматы составил 5,2%, Шымкента – 5,5%.

Сохранилась значительная дифференциация доходов между горожанами и сельчанами. Так, в городской местности доля населения с доходами ниже величины прожиточного минимума составила 3,8%, а в сельской местности – 7,2%. Наибольшая разница между уровнем городской и сельской бедности в 2021 году наблюдалась в Атырауской (9,1 раза) и Мангистауской (4,3 раза) областях.

«Уровень бедности определяется отношением численности населения, имеющего доходы, использованные на потребление, ниже величины прожиточного минимума в процентах к общей численности населения. Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения в месяц по РК за 2021 год составила 37 266 тенге. При этом в каждом регионе рассчитывается свой уровень прожиточного минимума», — дополнила директор департамента статистики труда и уровня жизни Бюро национальной статистики АСПиР РК Наталья Белоносова.