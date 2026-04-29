Врачи Шымкента выходили младенца весом 685 граммов

В Шымкенте недоношенный ребёнок благодаря профессионализму врачей выжил и спустя 92 дня лечения был выписан домой.

Девочка появилась на свет 26 января 2026 года на 26-й неделе беременности с весом всего 685 граммов. С первых минут жизни её состояние оценивалось как тяжёлое, и она находилась под постоянным наблюдением медиков.

Врачи диагностировали у новорождённой дыхательную недостаточность, недоношенность и экстремально низкую массу тела. Сохранялся высокий риск развития осложнений. Беременность матери протекала с осложнениями — отмечались воспалительный процесс, преждевременное излитие околоплодных вод и анемия.

Первые 72 дня ребёнок провёл в отделении реанимации. Каждый набранный грамм веса и каждый самостоятельный вдох становились важным достижением и приносили надежду родителям и врачам. После этого ещё 20 дней лечение продолжалось в специализированном отделении.

Постепенно состояние девочки стабилизировалось, её вес увеличился до 2235 граммов. В настоящее время ребёнок дышит самостоятельно и находится на грудном вскармливании.

После 92 дней сложного и длительного лечения девочка была выписана домой вместе с матерью.