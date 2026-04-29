Блокчейн-анализ выявил тысячи кошельков, связанных с наркобизнесом

Агентство по финансовому мониторингу продолжает системную работу по противодействию легализации преступных доходов, в том числе полученных в результате наркобизнеса и интернет-мошенничества.

Ранее сообщалось о ликвидации одного из крупнейших теневых криптосервисов на пространстве СНГ — «RAKS Exchange», который специализировался на обналичивании средств и отмывании преступных доходов с использованием цифровых активов.

Установлено, что через данный криптообменник проходили транзакции более 200 наркомаркетов, действовавших на территории Казахстана, России, Украины и Молдовы. Общий оборот платформы превысил 224 миллиона долларов США.

В рамках масштабного крипторасследования, проведённого по принципу Follow the Money, осуществлён блокчейн-анализ свыше 4 000 криптовалютных кошельков, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и деятельностью даркнет-площадок.

По итогам расследования произведена заморозка цифровых активов на общую сумму более 9,7 миллиона USDT.

На текущем этапе обеспечена конфискация части выявленных средств в размере 3,2 миллиона USDT.

Преступное происхождение указанных активов доказано, в связи с чем они зачислены на специальный счёт агентства.

В результате проведённой работы пресечён канал, представлявший серьёзную угрозу здоровью граждан. Сорваны крупные поставки наркотических средств, разрушена инфраструктура их сбыта, а также прекращена деятельность ряда наркомагазинов.