Решение апелляционного суда-арест на 15 суток

Обращение к сотрудникам полиции, прямой эфир с места рейдов и комментарии о действиях правоохранителей. Именно это, по версии полиции, стало «воспрепятствованием» их работе со стороны автоблогера Бибарыса Раимбекова, известного как Руслан Жанпейисов.

Во время слушаний он сообщил суду, что побудило его освещать проведение оперативно-профилактического мероприятия «Безопасная дорога».

Бибарыс Райымбетов, подсудимый: «Мне позвонили сотрудники полиции, сказали, приедь сними эти рейды. У тебя много подписчиков, поставь в известность горожан. Я по этой просьбе снял это. Сказали, объясни в видео автовладельцам, что нужно при себе всегда иметь жилеты, огнетушители. Все. Я ничего против не делал».

Суду было предоставлено видео, которое приводят как главный аргумент обвинения. Судья рассмотрев доводы сторон, приведённые аргументы и факты, вынесла решение. Оно не в пользу автоблогера.

Напомним, 23 апреля в административном суде города Шымкента, по рапорту 10 полицейских из Кызылординской области, было рассмотрено дело Бибарыса Раимбекова, которому вменялась статья 667 кодекса об административных нарушениях. А это неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника правоохранительных органов. В тот день судья Ниязбек не нашел состава преступления в действиях автоблогера. Руслан Жанпейисов не согласен с решением апелляционного суда. Похоже у этого дела еще будет продолжение…