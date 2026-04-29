Подростки начали публично оценивать учителей: тренд или оскорбление?

Новый тренд в социальных сетях, где школьники с помощью видео оценивают учителей, вызвал обсуждения среди педагогов и экспертов. Психологи считают, что подобные ролики стали отражением того, как подростки пытаются привлечь внимание и выразить своё отношение к преподавателям через соцсети.

При этом эксперты в образовании напоминают, граница между шуткой и публичным унижением часто оказывается слишком тонкой и за оскорбления подросток и его родители могут предстать перед законом.

С помощью фотографий и озвучки школьники показывают своё отношение к педагогам. Тех к кому относятся хорошо показывают на нейтральных моментах, а во время грубых фраз тех, кто вызывает негативные эмоции. Эксперты говорят, строгих учителей подростки часто воспринимают негативно, но именно таких педагогов позже многие вспоминают с благодарностью за знания и дисциплину.

«Ученики, молодёжь всё равно ведомые. Поэтому тренд мы должны противовес задавать, говорить о том, какие есть хорошие учителя. Если есть где-то проблемные зоны, то учитель должен стараться изменить, улучшить себя. Я думаю, каждый учитель, когда он встает перед учениками, он хочет показать себя лучше», — Гульнар Умарова, общественный деятель.

Эксперты напоминают, в Казахстане действует закон о статусе педагога, который защищает права учителей и регулирует отношения в образовательной среде. И если между учеником и учителем возникают конфликты, решать их необходимо в рамках диалога и закона. При этом отмечают, что отношение к преподавателям закладывается в семье.

«В последнее время родительское сообщество воспринимает учителя не как человека со статусом учителя, а как обслуживающий персонал, и ошибается в своих отношениях с учителем. Если возникают оскорбительного характера, такие характеристики работников школы, то, конечно, те, кто это делают, они должны получить наказание, как и положено по закону», — Ирина Смирнова, депутат мажилиса парламента РК.

Психологи объясняют популярность таких видео особенностями подросткового возраста, желанием выделиться, получить внимание и одобрение сверстников. Но подростки не всегда чувствуют границы дозволенного.

«Не замечают, когда переступают именно вот эту границу, границу их дозволенности, их проявления и границу другого человека, его чувств, судьбы, эмоций и так далее. Поэтому рядом очень важны взрослые во время подросткового периода, которые покажут и подскажут, где эти границы начинаются и заканчиваются», — Анастасия Утинанс, психолог.

При этом эксперты сходятся во мнении, что современный учитель должен быть готов к тому, что любой момент занятия может оказаться в объективе камеры. И задача педагога проводить урок так, чтобы даже случайная съёмка работала в его пользу и подтверждала профессионализм.