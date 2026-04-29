Как грязная вода влияет на здоровье казахстанцев?

Больше 1 миллиона 400 тысяч человек в мире ежегодно умирают из-за отсутствия доступа к безопасной воде, санитарии и гигиене. В Казахстане в прошлом году показатель смертности по факторам WASH вырос до 0,85 на 100 тысяч населения. Эксперты связывают это с изношенной инфраструктурой и качеством очистки воды.

Из-за изношенных и не всегда эффективно работающих очистных сооружений вода не всегда проходит полноценную обработку.

По данным аналитиков Еnergyprom, самая серьезная ситуация по факторам WASH наблюдается в Туркестанской области, где уровень смертности почти в пять раз выше среднего по стране. Повышенные показатели фиксируются и в других регионах, при этом особенно уязвимо сельское население. Эксперты отмечают, несмотря на высокий официальный охват питьевой водой, эти данные не отражают её реального качества. Многие объекты водоочистки и канализации работают с перебоями или находятся в неудовлетворительном состоянии.

«Соответственно, идет загрязнение поверхностных источников воды, откуда как раз-таки жители деревень осуществляют водозабор. Понимаете? На сегодняшний день, к сожалению, нет объективной картины состояния объектов водоснабжения и водопроведения. То есть все эти станции водоподготовки и канализационные очистные сооружения, никто не знает их объективное состояние», — Булат Касымов, заместитель председателя правления ОЮЛ «Ассоциация экологических организаций Казахстана».

Дополнительную нагрузку создают природные факторы: таяние ледников, высокий уровень глинистых примесей в почве, а также изношенные сети водоснабжения. Ситуацию в сельской местности усугубляет использование скважин, где вода не проходит должной очистки.

«Скважины, которые там есть, ну, многие, во-первых, не по технологии построены, во-вторых, не на определённой глубине. Есть у нас там слои водоносные, да, и, как правило, если, например, это артезиана, артезиан, конечно в аул никто не будет делать. Соответственно, сельчане пользуются поверхностными водами, которые сами же отравляют в этом посёлке путём слива канализаций, отсутствием, точнее, канализации, попадание это просто в грунтовые воды», — Тимур Елеусизов, депутат маслихата Алматы.

Медики говорят, механические и химические примеси в воде могут негативно влиять на работу пищеварительной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем, а также быть причиной инфекционных заболеваний. Тяжелые же металлы влияют на работу всего организма.

«Регулярное употребление воды с высоким содержанием железа может привести к инфаркту и заболеваниям печени. Нитраты и нитриты в воде также оказывают вредное воздействие, способствуя развитию различных заболеваний, например дисфункции щитовидной железы. Биологические загрязнители приводят к брюшному тифу и дизентерии», — Жанайым Полат, врач-инфекционист поликлиники №1.

Казахстан постепенно приходит к ситуации, когда вода из-под крана может стать небезопасной для постоянного употребления. В результате всё больше людей вынуждены переходить на покупную бутилированную воду, но такая практика доступна не всем.