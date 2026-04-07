В Туркестанской области завершается восстановление 512 дренажных скважин

В Туркестанской области близятся к завершению строительно-монтажные работы по восстановлению 512 скважин вертикального дренажа. Проект предусматривает восстановление 210 скважин в Жетысайском районе и 302 — в Шардаринском районе.

На сегодняшний день завершено бурение всех 512 скважин. В настоящее время на объектах продолжаются строительно-монтажные работы, завершить которые планируется до конца первого полугодия текущего года.

Ожидается, что реализация проекта позволит улучшить мелиоративное состояние более 101,5 тысячи гектаров орошаемых земель Жетысайского и Шардаринского районов Туркестанской области.

«Системы вертикального дренажа необходимы для стабилизации уровня грунтовых вод, снижения рисков вторичного засоления почв и улучшения состояния орошаемых земель. Проводимые мероприятия направлены на рациональное использование водных ресурсов и устойчивое развитие аграрного сектора региона», — сообщил вице-министр водных ресурсов и ирригации Ерболат Ибрайханов.