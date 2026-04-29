Выпускники внесли вклад в озеленение в рамках «Таза Қазақстан»

Более 100 тысяч выпускников школ по всей стране приняли участие в озеленении в рамках экологической акции «Таза Қазақстан». Одновременно во всех регионах прошёл эко-челлендж «Түлектердің ағаш егу», направленный на формирование у молодёжи ответственного отношения к окружающей среде, сообщили в Министерстве просвещения РК.

В организациях образования проводится месячник «Трудолюбия и профессионализма», в рамках которого реализуются республиканские инициативы, включая «Международный день детской книги», «Международный день охраны памятников и исторических мест», «Национальный день книги» и другие мероприятия. Они нацелены на развитие интереса к чтению, воспитание культуры добрых дел и бережного отношения к природе.

Кроме того, в рамках акции «Табиғатқа қамқорлық жасаймыз» ведутся работы по благоустройству и уборке пришкольных территорий и общественных пространств.

Эко-челлендж по посадке деревьев проводится уже четвёртый год подряд и стал традиционным. В этом году в нём приняли участие учащиеся 9-х и 11-х классов, которые высадили деревья на территориях школ, в парках и общественных местах, способствуя озеленению и сохранению экологического баланса.

Также 25 апреля участники проекта «Келешек мектептері» присоединились к субботнику, внеся свой вклад в охрану окружающей среды.