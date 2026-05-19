На главную Новости Шымкента Общество Ряды противовоздушной обороны Шымкента пополнили 70 солдат

Редактор Юлия Машковская
Фото пресс-службы шымкентского гарнизона

В бригаду противовоздушной обороны Шымкента прибыли 70 призывников, отобранных в рамках весенней призывной кампании. Новобранцев на строевом плацу встретил командир части подполковник Даулетбек Когабаев.

Он поздравил молодых солдат с началом службы и отметил, что в течение года они освоят основы военного дела и различные воинские специальности.

После церемонии новобранцев ознакомили с территорией части, условиями службы и военным городком.

В течение месяца военнослужащие пройдут курс начальной военной подготовки, который завершится учебными стрельбами на полигоне.

