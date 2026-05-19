Казахстанцам предлагают отметить Курбан айт с национальным колоритом и добрыми делами

Ангелина Волкова
Курбан айт-один из х значимых и светлых праздников в исламе. Он символизирует милосердие, единство и искреннюю помощь близким. В эти дни мечети традиционно заполняются тысячами верующих, а дома- ароматом праздничных блюд.

В этом году главный день празднования выпадает на 27 мая, дата официально объявлена выходным. Но сам Курбан айт продлится три дня, до 29 мая включительно. В этом году отметить священные дни казахстанцам предлагают в национальном стиле и с акцентом на казахскую культуру.

Наурызбай Таганулы , верховный муфтий Казахстана: «В связи с этим призываю всю общину нашей страны одеть национальную одежду, провести праздник айт в национальном стиле, в соответствии с нашими традициями и принять активное участие в наших благих начинаниях».

К слову, в прошлом году в разных регионах страны праздник также сопровождался национальными играми, благотворительными акциями и установкой этноаулов. В этот раз организаторы хотят сделать национальный колорит еще заметнее.

