Аким области провел переговоры с иностранными инвесторами

Аким Туркестанской области принял иностранных инвесторов и провел с ними переговоры. Туркестан является одним из динамично развивающихся регионов страны. Выгодное географическое расположение усиливает стратегическое значение области.

Взаимоотношения между Казахстаном и Китаем развиваются на основе принципов дружбы и стратегического партнерства, и это направление определено президентами двух стран.

«Туркестан — один из ведущих аграрных регионов страны. Особенно важное место в экономике региона занимает хлопковая отрасль. По итогам 2025 года были реализованы инвестиционные проекты общей стоимостью 100,1 млрд тенге. В частности, начали работу прядильная фабрика, два хлопкоперерабатывающих завода, предприятия по производству ПВХ-труб и систем капельного орошения. На площади 32 тысячи гектар был посеян хлопок с применением новых технологий. Эти инициативы внесли значительный вклад в развитие легкой промышленности региона. Создание благоприятных условий для инвесторов — одна из наших главных задач. Для этого создана специальная экономическая зона «TURAN». Кроме того, инвесторам оказывается поддержка через индустриальные зоны и малые промышленные парки с готовой инфраструктурой», — Нуралхан Кушеров, аким Туркестанской области.

Инвесторы сообщили о намерении развивать текстильную промышленность. В частности, они выразили готовность реализовать проекты по производству и окрашиванию и отделки текстиля, пошиву одежды, производству домашнего текстиля, выпуску медицинской защитной продукции, разработке новых новых материалов, развитию интеллектуального и экологически чистого текстильного производства, а также организации услуг по энерго- и теплоснабжению.

В рамках данной инициативы планируется создать от 500 до 700 новых рабочих мест. Стороны договорились детально изучить и уточнить проекты.