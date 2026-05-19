Женщина осуждена за истязание своих детей в Шымкенте

В Шымкенте завершилось уголовное дело, вызвавшее широкий общественный резонанс. Суд признал 30-летнюю Гульмиру Ергешову виновной в истязании и жестоком обращении со своими детьми.

В ходе разбирательства установлено, что женщина подвергала сына и дочь психологическому давлению, обрила их и применяла методы морального насилия. Также в январе она заставила детей зайти в ледяную воду, причинив им страдания.

Алтын Билтебай, судья межрайонного суда по уголовным делам города Шымкента: «Суд постановил: признать Ергешову Гульмиру Фархатовну виновной по статье 110, части 2, пунктам 1–2 уголовного кодекса. Назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет и 3 месяца. Отбывание наказания определить в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности. Мера пресечения остаётся без изменения. Срок наказания исчислять с момента вступления приговора в законную силу».

Однако осуждённая категорически не согласна с приговором. Женщина заявила, что в момент совершения действий не контролировала себя. Также она отметила, что на протяжении многих лет подвергалась давлению и унижениям со стороны родственников и мужа. Кроме того, она попросила оставить детей под государственной опекой и выразила раскаяние в содеянном.

Гульмира Ергешова, подсудимая: «С обеих сторон у меня… и со стороны мужа тоже. Десять лет жизни я прожила — я сломана. Свекровь и мужа я оставляю Богу. Пусть получат по заслугам. Прошу оставить моих детей под опекой государства. Они жили за счёт денег моих детей. Я не могу всё это рассказать. Это не из мести, я была в аффективном состоянии. Я ничего не видела».

Напомним, жуткий случай произошёл в начале года. Родная мать нанесла тяжёлые телесные повреждения своим детям. По словам родственников, 10- и 8-летние дети подвергались постоянному насилию.

Также сообщается, что у девочки, ученицы 5 класса, были острижены волосы. В настоящее время все дети находятся под государственной опекой. Отмечается, что осуждённая и её родственники заявили о намерении подать апелляционную жалобу.