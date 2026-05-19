В Казахстане внедрят аэротакси и биометрический контроль на авиарейсах

В Казахстане стартует реализация проектов городского аэротакси и масштабная цифровизация гражданской авиации. О внедрении новых технологий и биометрического контроля на заседании правительства сообщил Нурлан Сауранбаев.

В рамках развития нового для страны направления аэротакси отечественные компании уже начали закупку тестовых беспилотных летательных аппаратов. Параллельно ведётся строительство посадочных площадок и операционного центра.

Также в аэропортах расширяется цифровая система Q-Gate, которая сокращает время прохождения контроля с 3 минут до 50 секунд. К 16 действующим терминалам в Астане и Алматы в этом году добавят ещё 16 — в Шымкенте, Атырау, Актобе и Актау.

Следующим этапом станет пилотный запуск биометрической идентификации пассажиров на внутренних рейсах по направлению Астана–Шымкент.

По словам Нурлана Сауранбаева: «Цифровые технологии активно внедряются и в грузовом сегменте. Запуск информационной системы e-Freight позволит полностью перевести процессы в электронный формат и сократить время обработки авиагрузов с одного дня до одного часа».

Таким образом, в стране формируется новый этап развития авиации, основанный на цифровых решениях, автоматизации и ускорении всех ключевых процессов.