В аэропортах Казахстана внедрят ИИ для обработки авиадокументов

В Казахстане в рамках цифровизации грузовой авиационной логистики по международному стандарту IATA e-Freight планируется внедрение инструментов искусственного интеллекта. Это позволит существенно ускорить обработку коммерческих документов — время ввода данных сократится с 30 минут до нескольких секунд.

О ходе автоматизации отрасли на заседании правительства сообщил генеральный директор компании TransInfoTech Малик Бердигалиев.

По его словам, к единой платформе e-Freight уже подключены 17 аэропортов Казахстана и 56 авиаперевозчиков. Система обеспечивает сквозной мониторинг и аналитику грузопотоков для комитета гражданской авиации, авиационной администрации Казахстана и пограничной службы КНБ.

Также полностью завершена интеграция с информационной системой министерства сельского хозяйства в части ветеринарного контроля, что позволило перевести внутренние грузоперевозки на электронные авианакладные.

В настоящее время продолжается интеграция с системой таможенного оформления KEDEN для перевода в электронный формат предварительных данных о товарах и фактах прибытия грузов.

По словам Малика Бердигалиева:«Следующий шаг — признание электронных авианакладных в качестве полноценных документов в системе таможенного декларирования, что требует содействия Министерства финансов. Это создаст условия для полноценного безбумажного и автоматизированного таможенного оформления авиационных грузов, ускорит международную логистику и повысит конкурентоспособность Казахстана как регионального транзитного хаба».

Таким образом, внедрение ИИ и развитие e-Freight формируют новый этап цифровой трансформации авиационной логистики в стране.