Глубина качества: как в Арыси производят минеральную воду

В Арыси набирает обороты промышленное развитие. Здесь запускаются современные производства, которые становятся новой точкой роста для экономики региона. Один из ярких примеров — завод по производству минеральной воды, где природные ресурсы Туркестанской области превращаются в востребованный продукт.



Природная вода из подземных источников проходит полный путь: от добычи и тщательной очистки до контроля качества и розлива в готовую продукцию. Современные технологии и природные ресурсы региона объединяются, чтобы создавать качественную минеральную воду для потребителей.



Инна Алексеенко, главный технолог: «Ввод в эксплуатацию осуществлен в феврале этого года, то есть мы только начинаем работать. Запущена линия 12.000 бутылок в час, разливаем минеральную воду и питьевую газированную. Вы видите что у нас еще есть место – в этом месте будет достраивать цех по розливу безалкогольных напитков. Это чай холодный, лимонады. Вся линейка безалкогольной сахаросодержащей продукции».



Производство минеральной воды в Арыси — полноценный современный промышленный комплекс, построенный непосредственно рядом с месторождением в экологически чистом районе Туркестанской области. Новая производственная линия была введена в эксплуатацию в начале 2026 года и сегодня работает на основе полностью автоматизированной системы закрытого цикла.



Инна Алексеенко, главный технолог: «Наш завод по розливу бутилированной природной питьевой воды, находится в непосредственной близости от месторождения, в экологически чистом районе, города Арыс. Ввод в эксплуатацию этой линии осуществлен в феврале этого года, уникальная геотермальная артезианская скважина, разведана в 1992 году. Она расположена в пределах артезианского бассейна, которому десятки миллионов лет, ее глубина составляет порядка 1800 метров, вода естественным напором, самоизливом выходит на поверхность с температурой 75-85 градусов».



Сегодня такие предприятия становятся важной частью промышленного роста региона и создают новые возможности для экономики Арыси.

Современный завод минеральной воды — это не просто производство, а сочетание передовых технологий, строгого контроля качества и высоких стандартов безопасности на каждом этапе — от источника до готовой продукции на полках магазинов.