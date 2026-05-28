Владимир Путин сообщил о 70 совместных инвестиционных проектах с Казахстаном

Президент России Владимир Путин отметил, что российско-казахстанское сотрудничество последовательно развивается на основе равноправия и взаимного уважения.

Он напомнил, что по итогам государственного визита президента Казахстана в Москву в прошлом году стороны зафиксировали переход двусторонних отношений на уровень всеобъемлющего стратегического партнёрства и союзничества. По его словам, взаимодействие развивается по всем ключевым направлениям.

Путин сообщил, что в ходе текущих переговоров планируется принять совместное заявление «О семи основах дружбы и добрососедства народов России и Казахстана», а также пакет межправительственных, межведомственных и коммерческих соглашений, охватывающих широкий спектр сфер — от экономики и энергетики до культурно-гуманитарного сотрудничества. Он выразил уверенность, что достигнутые договорённости укрепят фундамент двустороннего взаимодействия.

Президент России также отметил, что уже реализуются 70 совместных инвестиционных проектов, и обозначил перспективы дальнейшего расширения сотрудничества.

Отдельно стороны обсудили развитие взаимодействия в промышленности, энергетике, транспорте и логистике, агропромышленном комплексе и цифровизации.