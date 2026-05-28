Обсуждены новые проекты и инвестиции между Казахстаном и Россией

Переговоры президента Казахстана Касым-Жомартп Токаевп и президента России Владимира Путина продолжились в расширенном формате с участием официальных делегаций.

Глава государства отметил, что государственный визит российского лидера подтверждает особый характер отношений между странами — союзничество и стратегическое партнёрство. Он подчеркнул, что сотрудничество Казахстана и России носит устойчивый и конструктивный характер, а спорных вопросов между сторонами нет.

Особое внимание было уделено экономическому взаимодействию: Россия остаётся крупнейшим инвестором в экономику Казахстана, а общий портфель совместных проектов достигает десятков миллиардов долларов. Значительная часть из них уже реализуется в рабочем режиме.

Также отмечено успешное развитие культурно-гуманитарных связей: проведение Дней России в Казахстане, открытие объектов дружбы в Астане и Москве, а также совместные молодёжные и образовательные инициативы.

Отдельно подчеркнута эффективность сотрудничества в многосторонних форматах, включая взаимодействие «Центральная Азия – Россия».