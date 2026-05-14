Хантавирус: 12 медиков отправили на карантин

Ангелина Подлипаева
Университетский медицинский центр Radboudumc в Неймегене сообщил о введении карантина для двенадцати сотрудников. Причиной стало возможное заражение хантавирусом после контакта с образцами пациента.

По данным клиники, кровь и моча инфицированного были обработаны без соблюдения усиленных мер безопасности.

Пациент ранее находился на борту круизного лайнера MV Hondius, пассажиров которого эвакуировали с Кабо-Верде в Нидерланды. Сейчас число подтверждённых случаев хантавируса среди пассажиров судна достигло семи. После круиза погибли три человека.

Во Всемирной организации здравоохранения подчеркнули, что речь не идёт о новой пандемии и ситуация не является «новым COVID».

