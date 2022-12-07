Санэпидемиологи напомнили о профилактике ковида в предновогодние дни

Еще неделю-две и Шымкент захлестнет предновогодняя суета — корпоративные вечеринки, встречи с родными и близкими. В погоне за подарками и покупками санэпидемиологи Шымкента призывают не забывать об элементарных правилах профилактики коронавируса.

Эпидемиологическая ситуация в южном мегаполисе стабильная, но забывать о мерах предосторожности пока рано. Особенно беречь стоит детей, заболеваемость среди учащихся немалая. Только с начала учебного года инфекцию подхватили более 60 детей.

«Если в точности говорить, с 1 сентября по 6 декабря, дети до 18 лет — 61 случай, из них среди учеников -19 случаев, среди не организованных детей -36 случаев, среди студентов -13 случаев (до 18 лет — 6, старше 18 лет — 7) зарегистрировано», — сообщили в пресс-службе ДСЭК.

Итак, специалисты советуют, максимально меньше посещать места скопления людей, чаще обрабатывать руки антисептиком или мыть с мылом, также в закрытых помещениях, где имеются скопления людей, рекомендуется носить маску. А при появлении первых тревожных звонков: температура, сухой кашель, потеря обоняния, следует самоизолироваться и вызвать врача на дом. Кроме того, пока что единственной защитой от ковида является вакцинация, говорят специалисты. Она доступна во всех поликлиниках города.