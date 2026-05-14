Шымкентские школьники разработали уникальные «умные» технологии и получили высокую оценку в США. Подростки создали специальные очки для людей с нарушением слуха, а также книгу по робототехнике для незрячих детей. На создание этих умных очков у школьников ушло два года.

Встроенный микрофон улавливает речь, специальная система преобразует её в текст, а слова появляются прямо на линзе перед глазами пользователя. Благодаря этому люди с нарушением слуха могут читать речь собеседника в режиме реального времени.

«В нашей школе много современного оборудования. Корпус очков мы напечатали на 3D-принтере, программирование сделали через мини-компьютер. Некоторые детали заказывали из других городов Казахстана и Китая», — Ирисбек Улугбеков, ученик Назарбаев Интеллектуальной школы.

Ещё один проект школьников — книга по робототехнике для незрячих людей. С её помощью дети с нарушением зрения могут изучать основы создания роботов. Вместе с книгой идёт набор простых деталей для сборки устройств.

«Идея появилась после посещения библиотеки для незрячих. Там было много детей, которые интересовались разными вещами, в том числе роботами и трансформерами. Тогда я подумал: почему бы не познакомить их с робототехникой?», — Ерсултан Арын, ученик Назарбаев Интеллектуальной школы.

Разработки шымкентских школьников признали на международном уровне. На чемпионате мира по робототехнике в американском Хьюстоне ребята заняли первое место. Теперь их проектами интересуются зарубежные компании, которые готовы помогать и дальше развивать технологии.

«Это большая гордость для всего южного региона. Мы надеемся, что успех ребят вдохновит других школьников участвовать в международных соревнованиях и развивать свои идеи», — Талгат Курашкалиулы, преподаватель Назарбаев Интеллектуальной школы.

Школьники уверены: знакомить детей с робототехникой нужно с раннего возраста. Поэтому они разработали специальные обучающие материалы для самых маленьких. Так юные изобретатели вносят свой вклад в развитие технологий и науки в регионе.