Ковид породил бэйби-бум в Казахстане

Обратная сторона ковидных ограничений и домашнего карантина — это небывалый рост рождаемости. В 2021 году в стране на свет появились на 11% больше младенцев, чем в «докоронавирусное» время.

Годы пандемии, закрывшие казахстанцев по домам, повлияли на взрывной рост рождаемости. Начался казахстанский беби-бум в 2020 году, за который в стране родились 426,8 тыс. малышей. Однако 2021 год побил и этот рекорд: численность новорождённых достигла сразу 446,5 тыс. детей, плюс 4,6% к 2020-му и сразу плюс колоссальные 11% — к «докоронавирусному» 2019-му.

Только за три месяца текущего года уже было зарегистрировано 95,6 тыс. актов о рождении, то есть беби-бум продолжается и в 2022-м.

Коэффициент рождаемости в 2021 году также поставил новый рекорд: 23,5, то есть на 10 тыс. казахстанцев приходится уже 235 новорождённых. Для сравнения: двадцать лет назад коэффициент составлял лишь 14,91 — это 149 новорождённых на 10 тыс. человек населения.

Более того, коэффициент суммарной рождаемости достиг 3,32, то есть на одну женщину приходится в среднем уже более 3 детей — такие рекордные показатели в РК фиксируются только в последние два года. Для сравнения: в 1999 году коэффициент составлял всего 1,8, то есть не каждая казахстанка рожала даже второго ребенка.

Примечательно, что сразу 125,1 тыс. детей, или 28% от общей численности новорождённых в 2021 году, были рождены в многодетных семьях, то есть стали четвёртыми и более по очерёдности рождения.

Напомним: в РК многодетной считается семья, в которой воспитываются четыре ребёнка или более. Более того, 95 малышей были рождены в семьях с десятью и более детьми.