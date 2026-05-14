Как ИИ будут использовать в казахстанских школах?

Президент подписал указ о внедрении искусственного интеллекта в школьное образование. План на ближайшие годы включает использование ИИ в обучении, развитие цифровой инфраструктуры, подготовку педагогов и защиту данных учащихся.

Эксперты считают что технологии способны поддержать учителей и сделать обучение более индивидуальным, но вместе с этих сохраняется серьезный разрыв в доступе к цифровой среде, сотни казахстанских школьников до сих пор не имеют доступа к интернету.

Внедрение искусственного интеллекта в школах вопрос времени, говорят эксперты. Технологии действительно могут облегчить работу учителей и сделать обучение более персонализированным, особенно в малокомплектных школах, где один педагог одновременно ведёт сразу несколько классов. Но возникает и немало вопросов.

Так, интернет в Казахстане доступен не всем, около 500 сельских населённых пунктов, а значит и школ в них, до сих пор остаются без выхода в сеть. А значит разговоры о нейросетях и цифровых помощниках там пока звучат как фантастика.

«Доступ к интернету, скажем, даже вот в Астане иной раз и нету. Начинаешь куда-то писать, смотреть, искать, и смотришь, и интернета нет в какой-то момент. А какая его скорость?А кто-то вообще не может телефон купить. То есть и об этом нужно думать. Тогда всех нужно обеспечивать не только инфраструктурой, нужно обеспечивать носителями этой информации», — Ирина Смирнова, депутат мажилиса парламента РК.

Вопросов к новой инициативе пока больше, чем ответов. По словам члена рабочей группы минпросвещения, Гульнар Умаровой, участникам до сих пор не представили чёткой информации внедрения ИИ в школах. Хотя уже известно, что утвердить стандарты использования искусственного интеллекта в среднем образовании планируют до 1 сентября планируют.

Прежде чем запускать цифровую реформу, необходимо изучить международный опыт и определить четкие правила.

«Министерство просвещения не предоставило какую-то информацию о планах, концепции, в целом, как это будет внедряться. Поэтому вопросов больше, чем ответов на сегодняшний день. Нужно правильно эту концепцию написать, как использовать. В том же Китае определили, до какого возраста можно использовать, когда нельзя. Поэтому нужно изучить этот вопрос, потом уже внедрять», — Гульнар Умарова, общественный деятель.

Эксперты говорят, пилотные проекты показывают, что ИИ помогает учителям быстрее готовить планы уроков, тесты и учебные материалы. Это освобождает время для общения с учениками и создания более глубоких заданий. А для учеников ИИ становится мощным инструментом адаптации и обучения. Но важно помнить и о рисках его использования.

«Первый и самый главный – это дефицит реального живого общения и контакта. критического мышления. Собственно, не секрет, мы уже сейчас это видим, да, что чем больше дети, да и взрослые люди учатся получать на все ответы одним криком, одним запросом, да, то это очень сильно вредит развитию когнитивных способностей. А второй большой риск это история с плагиатом», — Евгений Питолин, сопредседатель комитета по информационной безопасности альянса QAZTECH.

Эксперты говорят, систему, скорее всего, внедрят в срок. Но по пути придётся решать немало проблем от инфраструктуры до цифрового неравенства. И главное, говорят эксперты в погоне за технологиями не заменить живой контакт учителя с учеником искусственным.