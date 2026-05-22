Регионы недоосваивают бюджетные средства, выделенные из республиканского бюджета. Эксперты отмечают, что одна из ключевых причин — слабая подготовка проектов ещё на этапе планирования. Зачастую заявки формируются без должной проработки, а после поступления финансирования возникают задержки с закупками и реализацией. В итоге деньги используются неэффективно и не приносят ожидаемого результата для развития регионов.

Некоторые регионы страны показывают низкий уровень освоения целевых трансфертов из республиканского бюджета. По данным аналитиков finprom, лишь 8 из 20 регионов практически полностью использовали выделенные средства, тогда как в остальных показатели остаются заметно ниже.

Наиболее сложная ситуация в Абайской области, где не освоена почти вся сумма, уровень исполнения составил менее 1%. В Мангистауской области освоена примерно треть средств. В числе аутсайдеров также Жамбылская область.

«Самая главная причина, это первая причина, то, что конкурсные процедуры проходят не вовремя. То есть, зная то, что будут денежные средства республики, но все равно некоторые органы государственные дожидаются, когда деньги поступят, потом неспеша объявляют закупки. Второе: государственные органы неверно рассчитывают сроки и объемы работ. В третьих, слабое исполнение со стороны подрядчиков», — Рустам Танишпеков, председатель постоянной комиссии общественного совета Карагандинской области.

Эксперты связывают такую ситуацию, прежде всего, с недостатками на этапе планирования. Зачастую регионы подают заявки на финансирование недостаточно проработанных проектов. После поступления средств возникают сложности с их эффективным и законным освоением. Кроме того, неиспользованные средства могли бы быть направлены на другие направления или оставаться в бюджете для получения потенциального дохода.

«Самый простой, минфин разместил бы в банках, да, сейчас у нас там 18% годовых, даже вот за 3 месяца, это тоже уже, когда десятки-сотни миллиардов тенге, это, ну бюджет мог заработать на этом достаточно большие деньги, поэтому неосвоение это не есть хорошо», — Марат Каирленов, директор «УЛАГАТ КОНСАЛТИНГ ГРУПП».

Специалисты отмечают необходимость системного подхода к отбору и проверке проектов до их финансирования. Это позволило бы повысить эффективность расходования бюджета и снизить риски неосвоения средств.