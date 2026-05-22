Ещё 100 семей в Шымкенте получили ключи от долгожданных квартир

В этом году городские власти планируют обеспечить жильем сразу семь тысяч семей, которые стоят в очереди. Сегодня еще сто шымкентцев получили ключи от долгожданных квартир. Для большинства новоселов этот день стал, без преувеличения, самым счастливым в жизни.

Айнур Косакбаева , жительница г. Шымкента: «Мы ждали эту квартиру пять лет. Очень рады. Когда позвонили и сказали прийти за ключами, эмоции были непередаваемые. Сразу приехали сюда всей семьёй».

Квартиры распределяют строго по очереди. В этот раз новоселье отмечают те, кому поддержка нужна больше всего

Ляззат Ибрагимова, председатель правления АО «Отбасы банк»: «Выдали 100 ключей . Жильё предоставляется в кредит под 2–5 процентов. Среди получателей- дети-сироты, многодетные семьи, семьи, воспитывающие детей с особыми потребностями, а также люди с инвалидностью».

Тем, кто всё еще ждет своей очереди, специалисты советуют открывать депозиты в «Отбасы банке». Только с начала года благодаря таким накоплениям в собственные квартиры уже въехали почти две тысячи шымкентцев.