Какое наказание чаще всего получают насильники и убийцы

Убил с особой жестокостью, изнасиловал ребенка, покалечил человека: такие статьи всё чаще звучат в судебных процессах Казахстана. Но как оказалось, не все преступники получают максимально жесткое наказание. По данным аналитиков ranking, за одинаково тяжкие преступления осуждённые нередко получают разные виды наказания.

По преступлениям средней тяжести более 2 тысяч человек получили реальные сроки лишения свободы, ещё около 2,5 тысяч осуждённых отделались ограничением свободы. В категории тяжких преступлений разрыв заметно больше: почти 7,8 тысячи человек отправились за решётку, тогда как около 4,5 тысячи получили ограничение свободы. А вот по особо тяжким преступлениям практически все осуждённые получили наказание в виде лишения свободы.

Сильно отличаются и сроки наказания. За тяжкие преступления чаще всего назначают от 3 до 8 лет лишения свободы. Вопросы у аналитиков вызвали некоторые приговоры по делам об изнасиловании малолетних: несмотря на пожизненное наказание по закону, часть осуждённых получила до 10 лет тюрьмы.

Эксперты считают, проблема не только в судах, но и в мягкости закона, в ряде европейских стран за такие преступления дают значительно большие сроки.

«В прошлом году участвовала, там была стрельба в общественном месте бывший военный, начал после ресторана в алкогольном опьянении по предварительному сговору, им только дали 18 лет. Но если сравнивать, например, с другими странами, например, в Испании за простое убийство предусматривается от 25 и выше. Это когда простое убийство, а тут с отягчающими. И я вот считаю, что у нас очень мягкие наказания», — Надия Бергугулова, член коллегии адвокатов Астаны.

Эксперты уверены, судебная система должна быть максимально открытой, чтобы любой желающий мог иметь возможность изучить приговоры, сравнить решения судей и увидеть, насколько справедливо выносится наказание.

«У меня такое ощущение, что судебная система специально делает, чтобы вот так вот хорошо никто не мог проанализировать. Например, я хочу проанализировать деятельность какого-нибудь судьи. Вот согласитесь, да, я подозреваю какого-то судью в каких-то, ну, неблагонравных там поступках. И хочу проанализировать все его решения. Я могу это сделать или нет? Нет, такой опции в судебном кабинете нет, чтобы по фамилии судьи найти все его дела», — Сергей Уткин, юрист.

При этом многие осуждённые за убийства и насилие не выплачивают моральный вред потерпевшим, при этом рассчитывают выйти условно-досрочно. Юристы говорят, сейчас по закону претендовать на УДО в отдельных случаях можно уже через несколько лет.

И считают, что по особо тяжким преступлениям такие послабления должны применяться не раньше 15 лет, как это действует во многих развитых странах.