В многонациональной школе «Арофат» отметили день единства народа Казахстана

Яркая постановка с танцами, стихами и песнями. Ко дню единства народа Казахстана ученики школы «Арофат» подошли творчески.

На праздник пригласили почетных гостей, родителей и учащихся школы с полиязычной программой образования.

«Один за всех и все за одного» — девиз учащихся школы «Арофат» отражает сплочённость школьников и педагогического состава. В учебном заведении всегда по-особенному подходят ко Дню единства народа Казахстана. Причем в школе не ограничиваются одной праздничной датой. Два раза в месяц ученики самостоятельно организовывают концерты — ставят сценки, танцуют, читают стихи и поют.

В школе «Арофат» получают знания представители тридцати национальностей. Ученики впечатлены не только увлекательными праздниками, но и качеством учебного процесса! С начальных классов им прививают сплоченность, дружбу и любовь к Родине!

«Эта школа мне очень нравится, можно ходить в продленку, мы вместе с учителями выполняем домашнюю работу, она нам иногда помогает»,- рассказывает школьник.

«От лица всех учеников школы «Арофат» поздравляю всех с праздником дружбы мира и добра. В нашей школе много представителей разных национальностей и мы все живем в дружбе, мире и согласии»,— говорит ученик.

«Мне очень понравилось это мероприятие и я люблю танцевать!»,- делится школьница.

Посмотреть на выступления детей пришли родители учеников школы с полиязычной программой обучения и почётные гости. Кинорежиссер Сергей Дворцевой был удивлен творческими способностями ребят, а главное, их сплочённостью.

«В школе «Арофат» учатся дети более 30 национальностей. Мне кажется это просто удивительно. Это богатство и история Казахстана, что столько людей разных национальностей учатся в одной школе и привыкают к тому, как жить в мире, как жить в согласии и как уметь договариваться друг с другом, как уважать другого человека, независимо от его национальности и его веры. Это очень важно, я считаю, это прекрасно, что дети получают такие уроки незаметно. Танцы птиц и аистов мне очень понравились, потому что я смотрю на этих детишек и думаю вот наше будущее«,- поделился Сергей Дворцевой российский и казахстанский кинорежиссёр документального и игрового кино.

Школа «Арофат» — первое в Казахстане учебное заведение, открытое в рамках государственно-частного партнёрства. Школу основал заслуженный строитель страны — Низамхан Сулайманов. Больше тысячи детей занимаются по уникальной методике, в стенах современной школы.

В школе «Арофат» особое внимание уделяют физическому воспитанию. Ученики тренируются в новейшем спортивном зале. После занятий, можно выполнить домашние задание, и подтянуть пробелы в знаниях. Есть в учебном заведении и комната отдыха. А еще здесь очень вкусно кормят — три раза в день! Школа «Арофат» по мнению директора Розы Викторовны Пак, это то место где хочется учиться и хочется работать. По итогам этого учебного года школа «Арофат» вошла в сотню лучших школ Казахстана. Это большой успех.

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