Использование ИИ в школах будет проходить под контролем учителя

В Казахстане разработаны методические рекомендации по применению искусственного интеллекта в образовательном процессе.

«Основной принцип — искусственный интеллект не может заменить учителя. Он рассматривается только как вспомогательный инструмент для подготовки уроков и анализа учебных материалов», — отмечается в рекомендациях.

При этом оценивание учеников и принятие итоговых решений остаются за педагогом, а все материалы, созданные с помощью ИИ, должны проходить проверку учителем.

Особое внимание уделено цифровой безопасности.

«Персональные данные учащихся нельзя вводить в сторонние сервисы, а использование ИИ не должно нарушать принципы академической честности», — подчеркивается в документе.

Рекомендации также содержат примеры использования цифровых сервисов, включая Canva, ChatGPT, NotebookLM и Google Lens.