МВД призвало контролировать онлайн-активность детей

МВД Казахстана представило чек-лист по детской безопасности в интернете и призвало родителей уделять больше внимания цифровой грамотности детей.

Полицейские рекомендуют использовать функции родительского контроля, соблюдать возрастные ограничения приложений, настраивать приватность аккаунтов и контролировать экранное время.

Также родителям советуют объяснять детям правила безопасного общения в сети и предупреждать о рисках интернет-мошенничества.

В МВД подчеркнули, что цифровая безопасность основана на доверии и совместной ответственности родителей и детей.