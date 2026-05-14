МВД призвало контролировать онлайн-активность детей

Редактор Юлия Машковская
Фото: Министерство внутренних дел Республики Казахстан

МВД Казахстана представило чек-лист по детской безопасности в интернете и призвало родителей уделять больше внимания цифровой грамотности детей.

Полицейские рекомендуют использовать функции родительского контроля, соблюдать возрастные ограничения приложений, настраивать приватность аккаунтов и контролировать экранное время.

Также родителям советуют объяснять детям правила безопасного общения в сети и предупреждать о рисках интернет-мошенничества.

В МВД подчеркнули, что цифровая безопасность основана на доверии и совместной ответственности родителей и детей.

