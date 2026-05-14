Более 4,6 тысячи казахстанцев ждут пересадку органов

В Казахстане продолжает расти количество операций по трансплантации органов. Если в 2023 году было проведено 236 пересадок, то в 2025 году их число достигло 310.

За первый квартал 2026 года врачи уже выполнили 77 трансплантаций, включая пересадки почек, печени, сердца, лёгких и роговицы.

Сегодня в листе ожидания находятся более 4,6 тысячи пациентов, в том числе 119 детей. Наибольшая потребность сохраняется в трансплантации почек.

Также в стране растёт число потенциальных посмертных доноров и казахстанцев, зарегистрировавших своё волеизъявление через портал eGov.