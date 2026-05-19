Календарь памятных дат на 19 мая

Главные события дня: 19 мая.

Всемирный день семейного врача.

Праздник учрежден в 2010 году Всемирной организацией семейных врачей (WONCA), чтобы подчеркнуть значимость врачей общей практики. В развитых странах семейные врачи самостоятельно решают до 80% всех медицинских вопросов. Это высококвалифицированные специалисты, которые обеспечивают профилактику, лечение и реабилитацию для всех членов семьи, направляя к узким специалистам только при необходимости.

День рождения кубика Рубика

19 мая отмечается день первой публичной демонстрации легендарной головоломки, созданной венгерским математиком Эрне Рубиком в середине 1970-х годов. Изначально куб создавался как учебное пособие по теории групп. Патент на «Магический куб» был получен в 1975 году. С тех пор продано более 450 млн экземпляров. В 1980-х кубик стал главным мировым тестом на интеллект. СССР выкупил права на его производство за огромные по тем временам 3 млн долларов.

Игрушка имеет 43 квинтиллиона комбинаций. Мировой рекорд скоросборки среди людей принадлежит китайцу Ду Юшенгу (3,47 секунды), а компьютер справляется за 0,887 секунды. Сегодня собирать кубик можно и виртуально на гаджетах.

Православная церковь в этот день чтит память праведного Иова Многострадального; преподобного Михея Радонежского;

преподобного Иова Почаевского.

Именины (День ангела) 19 мая празднуют: Денис и Николай.