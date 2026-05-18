В Туркестане началось строительство ультрасовременного всесезонного аквапарка

В Туркестанской области дали старт одному из самых масштабных туристических проектов региона. Строительство современного аквапарка стало возможным благодаря успешным переговорам акима области Нуралхана Кушерова с зарубежными инвесторами.

Масштаб и инфраструктура

Будущий комплекс развернется в Туркестане на площади более 120 тысяч квадратных метров.

Проект задуман как идеальное место для семейного отдыха и будет включать:

* Огромный аквапарк с водными аттракционами;

* Уютный отель в формате кемпинга;

* Современный приемный центр и просторный банкетный зал.

Главная фишка — круглогодичный формат

Главная особенность комплекса — его адаптивность к смене сезонов. Летом гости смогут наслаждаться водной прохладой, а зимой зона водоема будет превращаться в картинговую площадку. Благодаря этому объект сможет принимать посетителей круглый год.

Также установят высокие горки, аттракционы в стиле «торнадо», радужную горку, «аква-замок» и интерактивные игровые зоны для детей.

Импульс для региона

Запуск нового туристического гиганта не только укрепит экономику региона, но и создаст сотни новых рабочих мест. Комплекс станет точкой притяжения как для местных жителей, так и для путешественников со всего Казахстана и зарубежья.

Туркестанская область продолжает системную работу по привлечению инвестиций: создание благоприятного бизнес-климата позволяет успешно реализовывать проекты подобного масштаба.